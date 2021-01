Covid 19, focolaio in una Rsa a Brienza, nel Potentino: morti 4 anziani

POTENZA - Quattro persone, che erano ospiti della struttura per anziani «Il Sorriso» di Brienza (Potenza), sono morte a causa del coronavirus. Lo ha reso noto con un post su facebook l’amministrazione comunale del paese in provincia di Potenza che conta circa quattromila abitanti.

«Oggi - è scritto nel post - diamo l’ultimo saluto alla signora Annunziata, la nonnina più anziana del nostro comune che ci ha lasciati. Insieme a lei altri tre ospiti del Sorriso sono deceduti. Gli attualmente positivi sul territorio comunale - ha sottolineato l’amministrazione comunale - sono in totale 69, di cui una residente domiciliata in un altro comune dove si trova in isolamento, e 59 nella struttura "Il Sorriso"»