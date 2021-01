Tempa Rossa, Total lancia app per il monitoraggio ambientale

POTENZA - È disponibile, «gratuitamente negli store Apple e Google Play, la nuova App Tempa Rossa, grazie alla quale gli utenti possono conoscere e rimanere aggiornati sulle attività del sito petrolifero lucano, con particolare attenzione al monitoraggio ambientale». Lo ha reso noto la Total, specificando che «grazie infatti all’App sarà possibile visualizzare i dati su qualità dell’aria, odori e rumore rilevati dalle 15 stazioni fisse di monitoraggio dislocate su tutto il territorio della Concessione Gorgoglione».

Delle 15 stazioni, «quattro - è scritto nel comunicato - rilevano la qualità dell’aria nei territori dei comuni di Corleto Perticara, Guardia Perticara, Gorgoglione e Pietrapertosa, otto rilevano gli odori attraverso analizzatori multi-sensore, mentre tre sono quelle che consentono l'acquisizione in continuo dei dati relativi al rumore immesso in ambiente esterno, sia diurno sia notturno, in prossimità del Centro Olio e delle abitazioni più prossime all’impianto. Attraverso le diverse sezioni dell’App dedicate al 'Monitoraggio ambientalè, gli utenti potranno verificare i parametri registrati dalle centraline e visualizzarne il valore rispetto ai limiti fissati dalla legge. In un’ottica di massima trasparenza, Total ha inserito anche parametri non previsti dalla normativa vigente, come per esempio quello dell’idrogeno solforato. Sarà inoltre possibile, nella sezione 'Micro-sismicità', visualizzare i dati relativi al monitoraggio di Sismicità e Deformazioni del suolo attraverso l’analisi periodica dei dati registrati in un’area più estesa rispetto alla Concessione Gorgoglione posizionate secondo le indicazioni dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Obiettivo di questo monitoraggio è verificare l’occorrenza di eventi sismici e fenomeni di deformazione del suolo, al fine di distinguere un eventuale effetto indotto dell’attività antropica rispetto al comportamento naturale della zona interessata, precedentemente identificato attraverso l’analisi di dati storici antecedenti l’attività estrattiva».

Attraverso la sezione «News» gli utenti «potranno rimanere aggiornati sulle notizie relative al sito Tempa Rossa, mentre nella sezione 'Avvisì sarà possibile consultare comunicazioni riguardanti le attività dell’impianto. Un’apposita sezione è inoltre dedicata alle «Domande più frequenti» finalizzate all’utilizzo corretto dell’applicazione e all’approfondimento dei dati comunicati. A sviluppare l’App è stata Nitro Agility, società di consulenza e sviluppo software con sede a Matera, che si è aggiudicata l’affidamento dello sviluppo del servizio».

L’amministratore delegato di Total E&P Italia e Country Chair per l’Italia del gruppo energetico globale Total, Carsten Sonne-Schmidt, ha sottolineato che «l'App Tempa Rossa rappresenta un ulteriore canale attraverso il quale vogliamo continuare ad alimentare quel dialogo e quella trasparenza che abbiamo già da tempo implementato verso tutti i nostri stakeholder, e in particolare verso quelli del territorio lucano, di cui ci sentiamo parte integrante e verso il quale desideriamo porci sempre in un’ottica di responsabilità, ascolto e collaborazione».