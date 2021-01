Venosa, centro accoglienza Boreano intitolato al bracciante Girasole

POTENZA - Il centro di accoglienza di Boreano di Venosa dovrebbe essere intitolato al bracciante Rocco Girasole, «caduto durante le lotte per il lavoro nel 1956».

E’ la proposta di Pietro Simonetti, componente del Tavolo nazionale anticaporalato, che ha annunciato il finanziamento della struttura: saranno spesi 2,5 milioni di euro per realizzare 150 posti letto. Secondo Simonetti, il centro dovrebbe essere intitolato a Rocco Girasole, che è già ricordato a Venosa con una targa e una via: «Conservare la memoria delle lotte per la terra è importante in questa fase anche per costruire un futuro diverso - ha spiegato Simonetti - privo di razzismo, eliminando la fabbrica dell’odio contro i migranti».