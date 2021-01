Viabilità in Basilicata, bandi da 100 mln per manutenzione e sicurezza 3 statali

POTENZA - «Sono stati pubblicati i bandi di gara per tre opere molto importanti per la Basilicata, con procedura di aggiudicazione accelerata», che riguardano la statale 18 «Tirrena inferiore», la statale 658 «Potenza-Melfi», e 407 «Basentana», per un investimento totale di circa cento milioni di euro: lo ha reso noto, in un comunicato, il sottosegretario alle Infrastrutture Salvatore Margiotta.

Per l’eliminazione del pericolo di caduta massi lungo la «Tirrena Inferiore» è previsto un investimento di circa 47 milioni di euro. Per il completamento dei lavori relativi allo spartitraffico e alla sistemazione della sede stradale Basentana sono previsti circa 40 milioni di euro, mentre per il potenziamento della Potenza-Melfi sono stati stanziati circa 11,5 milioni di euro.