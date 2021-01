Coronavirus, screening nel Potentino, ma a Vietri le scuole non riaprono il 7

In provincia di Potenza, in vista del ritorno tra i banchi previsto per il 7 gennaio prossimo, l'Azienda sanitaria provinciale ha avviato stamani uno screening sulla popolazione scolastica. A Vietri di Potenza (Potenza), invece, il sindaco, Christian Giordano, ha annunciato la chiusura delle scuole fino al 10 gennaio: a causa "dell’evolversi dell’emergenza sanitaria causata dai contagi al Covid-19» le scuole elementari e medie del comune non riapriranno quindi il 7 gennaio.

Lo screening dell’Asp riguarderà in particolare comuni con più di diecimila abitanti: oggi si parte con Rionero in Vulture, Lavello ed Avigliano, la prossima settimana toccherà a Venosa e Lauria.