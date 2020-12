Rischio frana, niente treni sulla Potenza-Battipaglia

Un lavoro di collaborazione a più livelli - dalle strutture territoriali di Rete Ferroviaria Italiana agli uffici regionali di Protezione civile e ai Dipartimenti Infrastrutture delle Regioni Basilicata e Campania - ha consentito ad una giornata a rischio criticità per via di un codice rosso di allerta meteo di trascorrere senza particolari conseguenze, al di là di comprensibili disagi per i viaggiatori.

Nella serata di domenica, dopo l’allerta rossa diramata dalla Protezione Civile, il provvedimento di sospensione - per la giornata di ieri - della circolazione dei treni sulla linea Battipaglia-Potenza, in vista di un peggioramento delle condizioni meteorologiche che si prevedeva al massimo livello nelle zone attraversate dalla tratta, considerate in alcune aree in condizione di dissesto idrogeologico. Per garantire comunque la mobilità, Trenitalia ha promesso e successivamente assicurato i servizi sostituivi con autobus, in relazione alla percorribilità in sicurezza delle strade. La circolazione dei treni è stata sospesa dalle 9 di ieri e per tutta la giornata. Saltate, le corse dei 14 regionali, di quattro Intercity e di due Frecciarossa. Ma per ogni linea, dicevamo, sono stati garantiti autobus in sostituzione. Dalla direzione centrale delle Ferrovie dello Stato ci spiegano che «nel corso di una giornata difficile e considerata a forte rischio non ci sono state segnalazioni di particolari disagi. Abbiamo deciso di sospendere la circolazione, dopo esserci confrontati con i nostri tecnici, per seguire, per una questione di sicurezza, l’allarme lanciato dalla Protezione civile. Ma in queste 24 ore non abbiamo registrato blocchi legati ad eventi atmosferici. Le linee - ribadiscono dalla direzione delle Ferrovie dello Stato - sono state sospese a causa dell’allerta rosso della Protezione civile, ma siamo comunque riusciti a fornire i servizi sostitutivi come alternativa per i viaggiatori. Sono stati garantiti autobus, ad esempio, sulle tratte Salerno-Potenza Centrale, Potenza Centrale-Bella-Muro, Buccino-Battipaglia.

Nessuna tratta è rimasta senza mezzi. Il provvedimento di sospensione della circolazione è stato preso in via precauzionale, considerando anche il percorso della linea Battipaglia-Potenza, che attraversa una zona a forte rischio idrogeologico. Al primo posto c’è per noi la sicurezza, soprattutto in un versante che rappresenta vari scenari di criticità, in cui ci sono alture e percorsi impervi per la morfologia del territorio». In ogni caso il disagio è stato contenuto, dal momento che in questo periodo di emergenza Covid i treni stanno registrando frequentazioni minime.