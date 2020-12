Potenza, clamorosa sconfitta in casa con la Viterbese (2-3). Caiata contestato: me ne vado

Si è aperta ufficialmente la crisi tecnica e societaria del Potenza. L'incredibile sconfitta interna contro la Viterbese (da 2 a 0 finale del primo tempo, al 2 a 3 del novantesimo minuto) oltre a spingere i rossoblù lucani ancora di più nei bassifondi della classifica ha, infatti, avuto devastanti anche a livello societario con il presidente Salvatore Caiata che ha annunciato, dopo la contestazione di parte dalla tifoseria rossoblù, di voler lasciare la guida del club.

Insomma decisamente un momento negativo per il calcio potentino che dalla sfida contro i laziali (uno scontro diretto anticipato) si attendeva una sorta di “ripartenza” dopo la serie no delle ultime settimane (un punto in cinque partite).

Ed in effetti, almeno inizialmente il Potenza aveva dato l'impressione di essere in palla. Primo tempo giocato con razionalità, con una certa intelligenza da Ricci e compagni al cospetto di una Viterbese comunque pericolosa e mai doma.

Dopo un'occasione sciupata dal laziale Simonelli al 7' minuto i padroni di casa hanno preso in mano le redini del match, passando in vantaggio al 15' grazie ad una rete del capocannoniere del girone Pietro Cianci. I rossoblù insistevano senza scoprirsi più di tanto anche per non prestare il fianco ad una Viterbese apparsa dopo lo svantaggio in leggera difficoltà. Partita in pieno controllo del Potenza che al 40' raddoppiava sempre con Cianci (decima rete stagionale) che di testa beffava Daga. Palla dentro? Palla fuori? Per Virgilio di Trapani non esistevano dubbi. Era la rete del 2 a 0.

Partita in “ghiaccio” ? Neanche a pensarci. Forse solo per il Potenza. Ma i rossoblù non avevano fatto i conti con la grande volontà della Viterbese. Boldor e compagni paghi del risultato lasciano il pallino in mano degli ospiti che iniziano a macinare gioco e creare pericoli alla porta di Marcone.

Proprio il portiere rossoblù è protagonista in negativo con un vero e proprio regalo natalizia alla Viterbese. Su un colpo di testa innocuo di Mbende su azione d'angolo si lascia scapare il pallone dalla mani per la rete del'1-2. Un gol che mette in crisi il Potenza. I lucani perdono la “tramontana”, diventano imprecisi e fallosi, perdono lucidità e la misura nel gioco.

La Viterbese ne approfitta e sempre su calcio d'angolo al 11' con il centrale difensivo Mbende di testa trova la parità. Nell'occasione la difesa del Potenza resta immobile come le statuine di Natale. Una “mazzata” per i lucani che provano a scuotersi, tentando anche grazie ai cambi di mister Capuano di ritrovare gli equilibri in campo.

Ma la “frittata” ormai è fatta. Nonostante la buona volontà, i rossoblù, vicini al gol con una conclusione di Iuliano, soffrono la vivacità della Viterbese che crede nell'impresa e negli ultimi minuti cerca il colpaccio. Lo trova in pieno recupero al 49' con un tiro di Simonelli a conclusione di una veloce ripartenza. Potenza nel dramma (sportivo s'intende) mentre nello spogliatoio laziale è grande festa.

TABELLINO

Potenza-Viterbese 2-3

POTENZA (3-4-3): Marcone 5; Di Somma 5.5, Boldor 5.5, Zampa 5.5; Viteritti 5.5 (34' st Nigro sv), Ricci 6, Coppola 6 (21' st Volpe 5), Coccia 6; Di Livio 5.5, Cianci 7, Compagnon 6 (8' st Iuliano 5,5). In panchina: Brescia, Sandri, Romei, Lauro, Iacullo, Fontana, Spedalieri, Lorusso. Allenatore: Capuano 6.

VITERBESE (4-3-3): Daga 6; Bianchi 5.5 (1' st Calì 5, 45' st Falbo sv), Mbende 7.5, Markic 6, Baschirotto 6; Salandria 6.5, Bezziccheri 6 (21' st Besea 6), Bensaja 6.5; Simonelli 7, Tounkara sv (10' pt Rossi 6), Urso 6.5. In panchina: Borsellini, Maraolo, De Santis, Menghi E., Sibilia, Galardi, Menghi M., Ferrani. Allenatore: Taurino 7.

ARBITRO: Virgilio di Trapani 6.

RETI: 15' pt e 40' pt Cianci (P), 5' st e 11' st Mbende (V), 49' st Simonelli (V).

NOTE: giornata piovosa, partita giocata a porte chiuse. Ammoniti Daga , Urso , Zampa, Baschirotto, Coppola, Salandria, Bezziccheri , Di Livio, Ricci , Simonelli . Recupero: 3', 4'. Angoli: 7-5.