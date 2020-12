Incendio in casa, forse per colpa di una stufa: muore 61enne nel Potentino

A causa di un incendio, divampato nella sua abitazione probabilmente per il cattivo funzionamento di una stufa, un uomo di 61 anni è morto stamani, ad Episcopia, piccolo paese in provincia di Potenza, nell’area sud della Basilicata.

Secondo quanto ricostruito, le fiamme sono divampate mentre l'uomo - che viveva da solo e aveva seri problemi di salute - stava dormendo. Intorno alle 6, un passante ha visto il fumo uscire dall’abitazione che si trova al pianterreno e ha avvertito i Carabinieri, giunti sul posto con i Vigili del fuoco e con gli operatori sanitari del 118 Basilicata soccorso che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo.