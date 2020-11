Potenza, scoperti specialisti delle truffe online: sei persone nei guai

POTENZA - Sei persone sono state denunciate dai Carabinieri, in provincia di Potenza, con l’accusa di aver truffato alcune persone attraverso internet. Le denunce sono state decise a Barile, Ruvo del Monte, Acerenza e Melfi.

In quest’ultimo centro sono stati denunciate tre giovani - di età compresa fra 20 e 20 anni - che hanno ottenuto da un giovane le sue credenziali di accesso al conto corrente postale, da cui hanno prelevato quasi duemila euro. Uno dei tre, per riuscirci, si è spacciato per un operatore delle Poste.

Negli altri casi, le persone denunciate hanno truffato le vittime vendendo un orologio, una stufa a legna e contratti di assicurazione che si sono rivelati falsi (ma che hanno fruttato oltre 2.600 euro).