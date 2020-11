Potenza, emergenza cinghiali: «La battaglia diventi ancora più forte»

POTENZA - «Siamo stati i primi come Coldiretti a sollecitare i nostri parlamentari e vogliamo che questa iniziativa si replichi in altre regioni, per far sì che la battaglia diventi ancora più forte ed importante per l'agricoltura e la salute dei nostri cittadini».

Lo ha detto il presidente della Coldiretti Basilicata, Antonio Pessolani, a margine di una videoconferenza che ha coinvolto, tra gli altri, i parlamentari lucani e gli assessori regionali Gianni Rosa (Ambiente) e Francesco Fanelli (Agricoltura).

Attraverso l’ufficio stampa dell’organizzazione, Pessolani ha sottolineato che la Coldiretti ha illustrato ai parlamentari lucani «che hanno immediatamente aderito al nostro invito, confermando di fatto la validità dell’iniziativa stessa, tre emendamenti che Coldiretti nazionale ha proposto per la risoluzione del problema e che noi localmente abbiamo da subito sostenuto. Abbiamo trovato la loro più totale condivisione. Andremo avanti lungo questa strada, considerando anche la possibilità che - ha concluso - venga dichiarato uno stato di emergenza sanitaria, ipotesi attorno alla quale starebbe lavorando anche il Ministro delle Politiche Agricole».