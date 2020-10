Basilicata, diga del Rendina: «Risorsa per agricoltori Alto Bradano»

POTENZA - «Dopo i lavori di consolidamento della diga del Rendina, agli agricoltori dell’Alto Bradano sarà assicurata la risorsa idrica necessaria per incrementare lo sviluppo del comparto ortofrutticolo e zootecnico». Lo ha detto, attraverso l’ufficio stampa della Giunta lucana, l’assessore regionale all’agricoltura, Francesco Fanelli.

«A 15 anni dallo svuotamento - ha aggiunto l’assessore - lo studio geotecnico e statico ha escluso la dismissione dell’invaso. Diamo così una risposta positiva al mondo agricolo, che può finalmente tirare un sospiro di sollievo e guardare con fiducia al futuro. Voglio pertanto esprimere la piena soddisfazione per il risultato raggiunto, grazie anche all’impegno profuso dal Dipartimento guidato dall’assessore alle Infrastrutture Donatella Merra, che - ha concluso Fanelli - ha lavorato dall’inizio della legislatura per approfondire le questioni legate alla messa in esercizio della diga del Rendina, e dal Consorzio di bonifica».