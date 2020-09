Basilicata, a Carbone il sindaco che nessuno ha mai visto: eletto con altri «sconosciuti». «Mi dimetterò»

POTENZA - Era diventato un caso dopo l’esclusione dell’unica lista composta da gente del posto. In campo erano rimasti solo due schieramenti imbottiti di candidati tutti residenti in altre regioni. Così ora a Carbone (Potenza) nessuno dei 567 abitanti conosce il nuovo sindaco. E, a dire il vero, neanche il nuovo primo cittadino conosce il Comune dove è stato eletto.

È Vincenzo Scavello, 56 anni, di Messina, che con la sua lista civica «Onesti e liberi», composta da persone mai viste né sentite nominare prima a Carbone, ha ottenuto 78 voti. Si sono candidati nel piccolo paese del Serrapotamo più che altro per avere aspettative retribuite durante la campagna elettorale.

Tutto naturalmente a norma di legge. Quattordici voti sono andati allo sfidante di Scavello, Antonio de Lorenzo, 65 anni, di Giuggianello, in provincia di Lecce, che guidava la lista del movimento «L’altra Italia», anch’essa formata da candidati di altre regioni, la maggior parte pugliesi. Con due liste in campo non occorreva il quorum del 50 per cento più uno dei votanti e dunque elezioni valide.

Ma il neo sindaco di Carbone avrebbe manifestato la volontà di dimettersi già oggi insieme ai sette consiglieri di maggioranza eletti. Si andrebbe così, come d’altronde era prevedibile fin dall’inizio, al commissariamento del Comune. [p.p.]