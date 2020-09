Potenza, muore carbonizzato ex assessore: il corpo trovato in un rogo di sterpaglie

POTENZA - L’ex assessore e consigliere comunale di Potenza, Nicola Lovallo, di 68 anni, è morto - probabilmente dopo aver avuto un malore - carbonizzato stamani in un incendio di sterpaglie, in contrada Cavalieri, alla periferia del capoluogo lucano. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, gli operatori sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che stanno facendo gli accertamenti sull'episodio.

In una nota il sindaco di Potenza, Mario Guarente, ha espresso «profondo dolore e sconcerto per la morte di Nicola Lovallo, una persona leale, estremamente corretta, sempre disponibile, pronta nel mettersi a servizio della comunità, sia nel suo ruolo istituzionale, come consigliere e come assessore, sia nell’ambito culturale e del volontariato. Ci ha lasciati troppo presto e, in un momento di così grande dolore a nome dell’intera città - ha concluso - attesto la vicinanza alla famiglia e ai tanti che hanno avuto la fortuna e l’onore di conoscerlo e volergli bene».