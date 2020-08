Basilicata scuola, «Situazione quasi ottimale: mancano poche aule a Matera e Policoro»

POTENZA - In vista dell’apertura dell’anno scolastico, in Basilicata vi è una «situazione ottimale», ad eccezione della «carenza di poche aule a Matera e a Policoro, casi per i quali si sta trovando una soluzione. Lo ha detto l'assessore all’istruzione della Regione Basilicata, Francesco Cupparo.

«Quello che ci preoccupa - ha spiegato Cupparo - è che ci sono ancora numerosi nodi da sciogliere, e che nonostante come coordinamento degli assessori regionali all’istruzione avevamo chiesto una strategia nazionale, anche per condividere i criteri di riparto per l’assegnazione dell’organico di emergenza in base a parametri di riferimento trasparenti ed oggettivi, le Regioni sono costrette a procedere in ordine sparso, attingendo a propri mezzi e risorse. C'è da evitare soprattutto ogni possibile conflittualità Stato-Regioni. Noi ci stiamo assumendo fino in fondo la nostra responsabilità e chiediamo che altrettanto faccia il Governo senza scaricare su Regioni, Comuni, istituti scolastici, famiglie, personale della scuola ogni difficoltà».