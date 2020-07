Basilicata, da domani 3 tappe di Goletta verde di Legambiente

POTENZA - La Basilicata sarà protagonista della seconda tappa del tour di Goletta Verde 2020, la campagna estiva di Legambiente in difesa delle acque e delle coste italiane: si parte domani, 3 luglio, a Bernalda (Matera), per poi proseguire martedì 7 luglio a Maratea e mercoledì 8 luglio a Pisticci, con la conferenza stampa di presentazione dei risultati delle analisi sulla qualità delle acque campionate sulla costa lucana.

La Goletta, alla 34/a edizione, «non segue il classico itinerario coast to coast a bordo dell’imbarcazione - è scritto in una nota - che si prende per la prima volta una piccola pausa nel rispetto delle restrizioni per il distanziamento fisico imposte dalla pandemia».

Venerdì 3 luglio a Metaponto di Bernalda (Matera), si svolgerà «un ecoblitz contro le fonti fossili nell’ambito della campagna «Change Climate Change». Il 7 luglio nel porto turistico di Maratea (Potenza) è previsto il dibattito "Ripartire dal blu» con la presentazione della «Guida Blu 2020" di Legambiente e Touring Club Italiano. Mercoledì 8 luglio, a Marina di Pisticci, si chiude con la conferenza stampa di presentazione dei risultati delle analisi: l’incontro sarà preceduto da «una pulizia straordinaria della pineta litoranea, da parte di volontari e volontarie dell’associazione».