Potenza, 4 società edili in odore di mafia sequestrate dalla Dda

POTENZA - Quattro società edili, tutte con sede a Melfi (Potenza), sono state sequestrate oggi da Polizia e Guardia di Finanza nell’ambito di un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Potenza in cui si ipotizza il reato di trasferimento fraudolento di valori.

Le società - secondo l’accusa - sono riconducibili ad un uomo giudicato colpevole di associazione mafiosa (un clan del Vulture-Melfese) in primo e secondo grado. Per eludere le misure di prevenzione patrimoniali, l’uomo ha creato nel tempo un serie di società con quote e cariche «fittiziamente intestate a familiari compiacenti». Ma in realtà era lui che le gestiva in maniera «costante e diretta», secondo la Procura distrettuale antimafia.