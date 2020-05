Muro Lucano, sulle strade è ancora allarme cinghiali

Nella prima mattinata di ieri a Muro Lucano un cinghiale è sbucato all’improvviso lungo una strada in contrada San Luca. Ha impattato contro un veicolo che stava percorrendo l’arteria senza arrecare fortunatamente danni a persone.

Sono intervenuti sul posto i carabinieri della compagnia di Melfi-stazione di Muro Lucano che hanno operato tutti gli accertamenti e ricostruito la dinamica dell’accaduto. Quella dei cinghiali è una vera e propria emergenza in tutta la Basilicata. La conversione del problema cinghiale in opportunità del territorio costituisce la priorità del «Piano di prelievo selettivo» degli esemplari della specie, approvato dalla giunta regionale della Basilicata, su proposta dell’assessore alle Politiche agricole e forestali, Francesco Fanelli, una volta ricevuto il parere favorevole dell’Ispra.

Il governo Bardi ha adottato anche il «Disciplinare per la caccia di selezione», dando mandato agli Ambiti territoriali di caccia di pubblicare gli avvisi e di reclutare il personale abilitato all’abbattimento dei cinghiali. Nel 2020 in Basilicata secondo questo Piano - «nelle aree vocate e non vocate, ad eccezione dei parchi nazionali e regionali e delle riserve naturali potranno essere abbattuti fino a 5.600 cinghiali. Si tratta di un problema che ha provocato non pochi incidenti lungo le strade lucane e che si spera possa presto trovare soluzione.