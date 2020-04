Basilicata, per la terza volta in due settimane zero contagi: tutti negativi i 287 tamponi

Per la terza volta dall’inizio dell’emergenza sanitaria, la Basilicata è tornata a zero nuovi contagi. Infatti, sui 287 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore, nessuno è risultato positivo, secondo quanto reso noto dalla task force regionale.

Restano così 217 i contagi confermati in Basilicata, con 25 vittime del coronavirus e 124 guariti. Le persone ricoverate in ospedale sono in totale 64.

Zero contagi si erano registrati in Basilicata anche il 14 e il 20 aprile. In totale, dall’inizio dell’emergenza covid-19 sono stati eseguiti in regione 10.364 tamponi, 9.996 dei quali hanno dato esito negativo.

Dei 64 ricoverati, nell’ospedale San Carlo di Potenza 18 sono nel reparto di malattie infettive, tre in terapia intensiva e nove in pneumologia; nel Madonna della Grazie di Matera 30 pazienti sono nel reparto di malattie infettive e quattro in terapia intensiva. In isolamento domiciliare sono 153 persone.