Basilicata, 11esimo morto per il virus: è un 68enne di Potenza Bardi dispone indagini per eventuali responsabilità 

POTENZA - La Basilicata registra l’undicesima vittima del Covid-19. È un potentino di 68 molto conosciuto in città che era ricoverato da alcuni giorni in terapia intensiva all’ospedale San Carlo di Potenza.Pare che da giorni il paziente avesse sollecitato il tampone.

In seguito alla morte dell’uomo il presidente della Regione, Vito Bardi, ha ordinato l’apertura di una indagine immediata per evidenziare eventuali responsabilità e per prendere tutte le misure necessarie conseguenti.

Lo scorso 20 marzo, in un post su Facebook, il figlio dell’uomo morto in serata ha scritto che da giorni il padre aveva febbre e tosse, e che nei giorni precedenti si era recato anche al pronto soccorso del San Carlo ma era stato rimandato a casa. Ha scritto inoltre che, nonostante diverse richieste, il padre non era stato ancora sottoposto al tampone per il coronavirus. Poche ore dopo la pubblicazione del post, l’uomo è stato sottoposto al tampone, da cui è risultata la sua positività al covid-19 ed è stato poi trasferito al San Carlo dove è morto in serata.

Intanto salgono a 235 i casi di contagio confermati in tutta la regione, su un totale di 2427 tamponi analizzati, di cui 2179 risultati negativi. Casi che si confermano soprattutto nel Materano dove il picco del contagio non è stato ancora raggiunto. A differenza del Potentino, dove, invece, la curva discendente sembra essere iniziata da alcuni giorni.

Ai 235 positivi vanno aggiunte 11 persone decedute (1 Spinoso, 4 Potenza, 2 Paterno, 1 Moliterno, 1 Villa d’Agri, 1 Irsina, 1 Rapolla), 3 persone guarite, 1 paziente di Gravina di Puglia riscontrato dall’Asm, 1 paziente di Gioia del Colle ed 8 pazienti diagnosticati in altre regioni, residenti in Basilicata dove attualmente si trovano in isolamento domiciliare. Attualmente i pazienti ricoverati presso strutture ospedaliere lucane (Azienda ospedaliera San Carlo e Ospedale Madonna delle Grazie) sono 56, di cui 18 in Terapia Intensiva.