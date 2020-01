Tifoso investito nel Potentino: alle 15 i funerali a Rionero

Saranno celebrati nel pomeriggio, alle ore 15, nella Chiesa del Santissimo Sacramento di Rionero in Vulture (Potenza), i funerali di Fabio Tucciariello, il tifoso della Vultur, di 39 anni, investito lo scorso 19 gennaio, a Vaglio di Basilicata (Potenza), da un’auto guidata da un sostenitore del Melfi, Salvatore Laspagnoletta, di 30, arrestato dalla Polizia con l’accusa di omicidio volontario. Per volontà della famiglia, i funerali si terranno «in forma strettamente privata».

Oltre a Laspagnoletta, si trovano in carcere anche 24 tifosi della Vultur Rionero (e un altro è ai domiciliari), responsabili - secondo gli investigatori coordinati dalla Procura della Repubblica di Potenza - dell’agguato ai supporter melfitani, a cui è poi seguito l’investimento di Tucciariello e di altri tre vulturini. Ieri, all’ospedale San Carlo del capoluogo, è stata eseguita l’autopsia sul cadavere del 39enne.