Potenza, 80enne accoltella la moglie in casa: ricoverata al S.Carlo

POTENZA - Episodio di violenza questa mattina all'alba, poco prima delle 7, in via Maratea, dove un uomo di 82 anni ha accoltellato la moglie, di 79 anni, in casa, al termine di una lite per futili motivi. L'anziana è stata trasportata all'ospedale San Carlo del capoluogo, ed è ricoverata in prognosi riservata. Ha ricevuto fendenti al collo e alle mani. Sul posto oltre ai sanitari del 118 è intervenuta la polizia.

