Melfi, rubano 60 metri di corrimano in metallo: tre persone arrestate

MELFI - Rubano decine di metri di corrimano della barriera di protezione di una strada provinciale e finiscono in manette. Tre persone sono state arrestate dai carabinieri di Melfi con l'accusa di concorso in furto aggravato.

I carabinieri hanno visto e seguito sulla strada un motocarro carico di barre di ferro, «scortato» da due auto, una che lo precedeva, l’altro al seguito. Fermata la «carovana» per un controllo, i militari hanno quasi subito ascoltato la confessione dell’autista del motocarro (privo di assicurazione): le 13 barre di ferro che aveva nel cassone erano state rubate dalla barriera di protezione, ad alcune centinaia di metri di distanza. In effetti, i carabinieri hanno constatato che la barriera era stata rimossa per circa 60 metri. Nelle due automobili, i militari hanno trovato gli attrezzi usati per smontare le barre di ferro.