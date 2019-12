Muore in casa nel Potentino: la Procura sequestra la salma, è giallo

POTENZA - Ci sono coincidenze che amplificano le tragedie. Come nel caso di Luigi Doti, 37 anni, presidente dell’associazione «La Cittadella», deceduto venerdì scorso. È morto proprio nel giorno del primo compleanno della figlia. Non aveva particolari problemi di salute, non soffriva di patologie al cuore ed è per questo che il decesso appare inspiegabile. Al punto da spingere la magistratura a porre sotto sequestro la salma. I Pm Laura Triassi e Antonio D’Antona vogliono vederci chiaro e hanno ordinato l’autopsia che è stata effettuata ieri mattina. Oggi, alle 16, si svolgeranno i funerali nella chiesa di rione Betlemme.

Perché un giovane, forte, dinamico si è addormentato nel suo letto e non si è svegliato più? La prima ipotesi è stata quella di un infarto, ma - come dicevamo - la dinamica dell’accaduto suscita qualche perplessità nella magistratura. Anche perché - ma è un dettaglio per il quale non siamo riusciti ad avere conferma da parte degli organi inquirenti - pare che Doti presentasse sul viso i segni di una caduta o di un colpo. Chi lo conosceva si affretta a precisare, sgombrando il campo da equivoci e dicerie, che «Luigi non era un violento, non avrebbe mai fatto a botte con nessuno».

Ad ogni modo quegli eventuali segni sul viso devono avere una spiegazione. Un fatto è certo: Doti è stato un grande sostenitore della causa di Bucaletto per il quale si è speso in ogni circostanza. Suo l’impegno per convincere il governatore Bardi a visitare il quartiere, solo per citare l’ultimo risultato in ordine di tempo, ma in generale mostrava sempre di avere a cuore le sorti del rione, anteponendolo perfino ai propri interessi. Spesso ripeteva ai suoi amici che preferiva interloquire con rappresentanti istituzionali per esporre i problemi di Bucaletto piuttosto che perorare la propria causa, quella di un lavoratore di un’azienda in difficoltà e con il contratto scaduto. Ecco, il lavoro era il suo più grande tormento. Una famiglia da mantenere una bambina di appena un anno e con un reddito sempre più risicato. «Era agitato per quella sua situazione occupazionale», raccontano gli amici. Divorato dalla preoccupazione, certo, ma risulta difficile associare questa condizione con il decesso. Tutta Bucaletto è sotto choc e invoca la verità su quanto è successo, chiedendo, nel contempo, rispetto e rigettando strumentalizzazioni ed interpretazioni sull’accaduto.