Potenza, boom di giovani lucani in Europa

POTENZA - I giovani potentini, e più in generale lucani, incontrano l’Europa grazie all'attività dell’Agenzia Nazionale per i Giovani. Sono 2666 i giovani lucani (e di questi la grande maggioranza 2004 quelli della provincia di Potenza) che hanno reso parte ai programmi europei realizzati dall’Agenzia (in particolare l’Erasmus+ e il Corpo Europeo di Solidarietà) nel periodo 2014/2019 grazie a vari progetti che hanno destinato alla Basilicata a e ai suoi under 30 un milione e 869mila euro. Anche nella dimensione economica la Provincia di Potenza precede quella di Matera anche se in misura minore rispetto alla partecipazione. Nel Potentino, infatti, sono stati investiti un milione e 62mila euro a fronte degli 806mila euro investiti nel Materano.

Tra le misure più apprezzate, senza dubbio quella dell’Erasmus+, il programma europeo (2014-2020) che promuove e finanzia progetti e attività nell’ambito di istruzione, formazione, gioventù e sport, offrendo grazie alla collaborazione con istituzioni estere corsi di istruzione superiore, attività di volontariato, scambi giovanili, stage e tirocini professionali, borse di studio e prestiti per corsi di laurea e master. La possibilità di collaborare con altre scuole superiori e università o di diventare partner strategico di operatori giovanili o imprese. Ben 2.639 i ragazzi lucani tra i 13 e i 30 anni che hanno preso parte a queste iniziative, nello specifico 1999 nel Potentino e 640 nel Materano, grazie a un investimento totale di un milione e 823mila euro di cui un milione e 55mila euro a Potenza e 768mila euro a Matera che hanno finanziato un totale di 74 progetti (53 a Potenza, 21 a Matera).

Il secondo progetto (Esc, Corpo europeo della solidarietà) ha invece coinvolto solo 27 lucani (di cui 22 a Matera) con una spesa di quasi 46mila euro (di cui 38mila a Matera). Si tratta di una nuova iniziativa dell'Unione europea che offre ai giovani opportunità di volontariato e solidarietà, nel proprio Paese o all'estero, nell'ambito di progetti destinati ad aiutare comunità o popolazioni in Europa. Rivolto ai giovani tra i 18 ed i 30 anni offre occasione per unirsi a un'ampia gamma di progetti, connessi ad esempio alla prevenzione delle catastrofi naturali o alla ricostruzione a seguito di una calamità, all'assistenza nei centri per richiedenti asilo o a problematiche sociali di vario tipo nelle comunità.

Nel solo anno in corso i giovani lucani che hanno preso parte a queste iniziative dell'Agenzia Nazionale dei Giovani sono stati 309, di cui 215 potentini e 94 materani, grazie a un investimento totale di 182mila euro.