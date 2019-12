Tempa Rossa, dopo un anno l'impianto d'estrazione del Potentino torna operativo

Tempa Rossa riaccende i motori. Dopo un anno e tre mesi di stop, ieri mattina, con un’esercitazione di evacuazione dall’impianto, sono riprese le prove di estrazione nel Centro olio della Total. Il tutto a seguito del via libera dell’Ufficio nazionale minerario (Unmig), successivo alla verifica del rispetto delle prescrizioni impartite dalla Regione e all’accordo per lo sviluppo sostenibile approvato recentemente dall’esecutivo regionale. Le prove di estrazione erano state interrotte a settembre del 2018 (pochi giorni dopo che erano state avviate) per la mancanza di alcune autorizzazioni.

