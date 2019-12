Rionero in Vulture, sequestrati 70 kg di fuochi d'artificio cinesi

POTENZA - Settanta chilogrammi di fuochi pirotecnici - alcuni confezionati in modo tale da renderli molto pericolosi - sono stati sequestrati dalla Polizia durante un controllo in un negozio di Rionero in Vulture (Potenza).

Il gestore del negozio e la persona addetta alla vendita, entrambi di nazionalità cinese, sono stati denunciati per detenzione e vendita di materiale esplodente. E’ il primo sequestro fatto dalla Polizia in provincia di Potenza, all’inizio dell’attività di controllo che proseguirà fino alla fine dell’anno, in tutto il Potentino. I botti sequestrati - di fabbricazione cinese e che, alla vendita, avrebbero fruttato circa diecimila euro - erano in contenitori di cartone, accanto a materiale infiammabile come alcol e carta igienica.