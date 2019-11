Tempa Rossa, Bardi: al via accordo su compensazioni

POTENZA - In relazione alla concessione "Tempa Rossa», Total, Shell e Mitsui Italia garantiranno alla Basilicata, ogni quinquennio, 25 milioni di euro in investimenti per progetti di sviluppo sostenibile, e altri 25 milioni per bandi regionali da finanziare al 50%, e un contributo di 50 centesimi per ogni barile di greggio, aggiornato ogni anno secondo l’indice «Brent», a cui si aggiunge un ulteriore contributo di 30 centesimi a barile. Lo ha annunciato, nel corso della riunione del Consiglio regionale che si sta svolgendo a Potenza, il presidente della Regione, Vito Bardi, illustrando i termini dell’accordo sulle compensazioni ambientali per «Tempa Rossa», dove a breve comincerà l’estrazione di petrolio.

L’accordo prevede anche la creazione di un tavolo di concertazione per massimizzare l’occupazione con progetti dei concessionari e bandi regionali, composto dall’Anci, dai sindacati, dalle associazioni degli imprenditori e ambientaliste, e da un rappresentante della Consulta regionale studentesca.

Bardi ha poi spiegato che altri tre milioni di euro andranno alla pianificazione di una rete di monitoraggio ambientale, e 1,5 milioni per i costi di esercizio di questa rete, per 20 anni. Per lo sviluppo sostenibile sono previsti un milione di euro per i primi cinque anni di produzione, due milioni dal sesto al decimo, e 2,5 milioni dall’undicesimo al venticinquesimo anno. La produzione di gas andrà per intero alla Basilicata, con una fornitura minima di 40 milioni di metri cubi l'anno, fino a raggiungere i 1.200 milioni di metri cubi.