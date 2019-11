Potenza, Miss India 2019 in riprese di corto a Potenza

Shivani Jadhav, Miss India 2019, e l'attore Himansh Kholi, già protagonista di film, serie e videoclip, sono «tra i protagonisti del videoclip che si sta girando in questi giorni in Basilicata per conto della Times Group (Times Music)». Le riprese sono in corso nel centro storico di Potenza, a Sant'Angelo Le Fratte, Latronico e Maratea (Potenza) e a Caggiano (Salerno), «con la produzione esecutiva affidata ad Angelo Viggiano di Officina Rambaldi e con Franco Campagna, location manager.

Un ruolo fondamentale nella produzione del corto è quello avuto dalla Fondazione di partecipazione Istituto Tecnico per l’efficienza energetica, il primo e unico Its in Basilicata, nato per promuovere la diffusione della cultura scientifica nell’ambito dell’efficienza energetica. Per rispondere al fabbisogno delle aziende e del territorio, l’Its - è scritto in una nota - sta ampliando i propri settori di intervento, tra cui quello legato al turismo e ai beni culturali e ambientali, fino all’ideazione e creazione di una Cittadella del Cinema.

Nasce così il rapporto con Officina Rambaldi, fondata dal Maestro Rambaldi, tre volte premio Oscar per gli effetti speciali. Officina ha voluto seguire l’eredità del Maestro Rambaldi in ambito cinematografico, specializzandosi, negli ultimi anni, nella produzione cinematografica, intessendo e consolidando rapporti con Bollywood, Tollywood, Kollywood, in particolare con le produzioni cinematografiche e musicali Times Group, Warner Chappel, Time Music, con il coinvolgimento di esperti dell’Università La Sapienza, in particolare col professor Giorgio Milanetti, e con Christine Lutringer del Graduate Istitute of Geneva, e investendo nelle energie della giovane Sirio Studios srl.

A supporto dell’iniziativa, Nicola Timpone, direttore marketing della Lucana Film Commission, l'imprenditore materano Vito Gaudiano, esperto di produzione audiovisiva, e il sindaco di Potenza, Mario Guarente, che ha garantito collaborazione e sostegno. Nell’ambito del progetto, la Fondazione di partecipazione Istituto Tecnico per l'Efficienza Energetica, ha voluto organizzare una sfilata di moda in collaborazione con l’istituto Ipsia 'Giorgì di Potenza e che ha visto protagonista proprio Miss India 2019 che per l'occasione ha sfilato in passerella con gli alunni, indossando le loro creazioni»