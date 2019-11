Bardi: «Con Eni piena condivisione su rinnovo, aiuterà città colpite da maltempo»

POTENZA - «Oggi sono proseguite le trattative, e ho notato da parte dell’Eni una condivisione sulle proposte: la prossima settimana ci sarà un tavolo tecnico, previsto per mercoledì, e avvieremo il processo già fatto con la Total». Lo ha detto nel pomeriggio, a Potenza, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, al termine di una riunione con i rappresentanti dell’Eni, durata circa un’ora, sul rinnovo della concessione Val d’Agri.

«Con Eni - ha aggiunto il governatore lucano - c'è una piena condivisione, che ora dovrà essere portata al tavolo tecnico: c'è stata una disponibilità totale da parte della società, e siamo fiduciosi di poter realizzare questo anche in breve termine. Forse c'erano degli aspetti giuridici da chiarire, ma saranno trattati nel tavolo tecnico. Si è parlato di compensazioni, e di altre cose - ha aggiunto Bardi rispondendo alle domande dei giornalisti - perché l’obiettivo della Regione è di tutelare ambiente, salute, e soprattutto occupazione per il lucani: dobbiamo investire anche per le future generazioni, realizzando con Eni e Total infrastrutture per dare occupazione».

«L'Eni si è detta disponibile ad aiutare le popolazioni del Metapontino e del Materano colpite dal maltempo degli scorsi giorni». Lo ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, a margine di una riunione con i rappresentanti dell’Eni. Il governatore, precisando che "questo tema ovviamente non rientra nelle trattative sul rinnovo della concessione Val d’Agri», ha aggiunto che «questa iniziativa sarà strutturata nei particolari nei prossimi giorni».