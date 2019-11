Rubano pc in scuole del Potentino, due denunciati

Un minorenne di 16 anni e un giovane di 18 sono stati denunciati dai Carabinieri con l’accusa di concorso in furto aggravato e ricettazione, a Francavilla in Sinni (Potenza). Le denunce sono scattate a conclusione di indagini sul furto di sei computer portatili e altro materiale elettronico nella scuola media del paese. Il valore delle apparecchiature rubate era di circa tremila euro: il furto è stato denunciato dalla preside delle scuola. In poche ore i militari hanno trovato la refurtiva in possesso dei due e l’hanno restituita alla scuola.