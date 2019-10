Potenza, Papa Francesco: riconosciute virtù eroiche vescovo Bertazzoni

Papa Francesco ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare il decreto riguardante le virtù eroiche del Servo di Dio Augusto Cesare Bertazzoni, che fu vescovo di Potenza e Marsico dal 1930 al 1966.

Monsignor Augusto Bertazzoni nacque il 10 gennaio 1876 a Polesine di Pegognaga (Mantova). Conobbe santi come don Bosco, don Orione, Pio decimo, don Calabria e monsignor Raffaello Delle Nocche, che fu vescovo di Tricarico (Matera) ed è venerabile. Sacerdote dal 10 gennaio 1899, poi parroco di San Benedetto Po, fu eletto vescovo di Potenza e Marsico da Pio undicesimo il 30 giugno 1930. Nella diocesi potentina lasciò un segno indelebile: rimase a Potenza, in episcopio, anche dopo i danni causati dai bombardamenti del 1943 sulle città.

Fu attivo in ogni campo: vocazioni, rinnovamento del clero, impegno per il laicato cattolico, per i poveri e per i giovani. Partecipò al Concilio Vaticano secondo e lasciò il governo della diocesi il 30 novembre 1966. Rimase a Potenza, dove morì il 30 agosto 1972: è sepolto nella Basilica Cattedrale del capoluogo lucano.