Aliano, 2 operai uccisi da esalazioni di gas in un pozzo: domani i funerali

POTENZA - Il sindaco di Potenza, Mario Guarente, ha proclamato per domani una giornata di lutto cittadino in coincidenza con i funerali di Donato Telesca e Leonardo Nolè, i due operai potentini morti il 29 agosto scorso ad Aliano (Matera), dove erano andati per ispezionare un pozzo di servizio di una discarica.

I funerali dei due operai si svolgeranno alle ore 15 nella chiesa della Beata Vergine del Rosario, al rione Betlemme. Guarente parteciperà alla cerimonia funebre «in veste ufficiale» e le bandiere esposte davanti agli edifici pubblici saranno a mezz'asta. I commercianti, inoltre - secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa del Comune - sono stati invitati «ad abbassare le serrande dei locali per cinque minuti all’inizio delle esequie». Infine, durante la prossima riunione del consiglio comunale sarà osservato un minuto di silenzio.