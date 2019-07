Basilicata, lotta allo spaccio, controlli dei cc: 5 denunciati

POTENZA - Cinque persone sono state denunciate dai Carabinieri durante controlli che hanno riguardato la provincia di Potenza e, per la prevenzione dei furti nelle case, il territorio di Irsina (Matera).

I cinque denunciati sono accusati di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto in luogo pubblico di armi e oggetti atti ad offendere. In particolare, a Potenza una ragazza di 16 anni è stata trovata in possesso di 7,8 grammi di hascisc. A Melfi e a Rapolla i Carabinieri hanno ritirato la patente a due persone che guidavano una sotto l’effetto dell’alcol, l’altra della droga. Nella zona di Irsina i militari hanno attuato un posto di blocco con «filtraggio del traffico veicolare e controllo di tutte le autovetture provenienti dalla Puglia» e hanno perlustrato «tutto il territorio». Sono state identificate 70 persone e sono stati controllati 50 veicoli, con sette sanzioni per violazioni al Codice della strada.