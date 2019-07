Merce pagata e mai consegnata: 4 denunce nel Potentino per truffe online

Quattro persone sono state denunciate, a vario titolo, nell’ambito di indagini condotte dai Carabinieri del Comando provinciale di Potenza contro le truffe on line. In particolare, le truffe per l’acquisto di merce mai consegnata dopo il versamento di denaro (da un minimo di 70 euro a un massimo di mille euro) sono state scoperte a Pescopagano, San Fele, Senise e Rionero in Vulture.