Muro Lucano, incendiata l'auto della moglie del sindaco Setaro

POTENZA - Un incendio la notte scorsa ha distrutto l'auto della moglie del sindaco di Muro Lucano, Giovanni Setaro. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri sull'incendio, quasi sicuramente di origine dolosa. La vettura era parcheggiata nei pressi dell’abitazione dei coniugi.

In un comunicato diffuso dai dirigenti lucani è sottolineato che «la comunità di Fratelli d’Italia Basilicata si stringe intorno a Setaro, per l’atto intimidatorio di cui è stato vittima la notte scorsa; atto reso ancor più vile dal fatto che ad essere stata bruciata è l’auto della moglie. Questo è un attacco che la società civile intera non può tollerare. Siamo sicuri che - hanno concluso - Giovanni continuerà nella sua opera di trasparenza e legalità, forte del supporto dei suoi concittadini e anche del nostro che non mancherà mai».

IL SOSTEGNO DELLA MELONI - La presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in una nota, ha espresso «piena solidarietà e vicinanza di Fratelli d’Italia a Giovanni Setaro, sindaco di Muro Lucano in provincia di Potenza. Il vile atto intimidatorio che ha subito nella notte con l’incendio dell’auto di sua moglie non fermerà il suo lavoro e le coraggiose battaglie che sta portando avanti a difesa della sua comunità e del territorio. Forza Giovanni - ha concluso Meloni - siamo tutti con te!».

LE PAROLE DEL GOVERNATORE BARDI - «Respingiamo con fermezza ogni tentativo di intimidazione e di violenza». Così - in una nota diffusa dall’ufficio stampa - il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha espresso la sia «umana vicinanza» nei confronti del sindaco di Muro Lucano (Potenza), Giovanni Setaro e della sua famiglia, «che hanno subito un grave attentato. Siamo fiduciosi - ha proseguito il governatore lucano - che presto la magistratura e le forze dell’ordine sapranno scoprire i responsabili. Da parte mia - ha concluso Bardi - tengo a sottolineare che la violenza in ogni sua forma sarà sempre condannata».