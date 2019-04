Potenza ruba portafoglio in ospedale San Carlo a 87enne: arrestato

POTENZA - Prima ha rubato farmaci e materiale sanitario in qualche reparto poi, dopo un breve "appostamento» nella sala d’attesa del pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Potenza, ha sottratto un portafoglio dalla borsa di una donna di 87 anni che si era momentaneamente distratta: l’uomo, di 61 anni residente nel Napoletano, è stato però notato da un giovane carabiniere non in servizio e bloccato mentre tentava di fuggire.

Il giovane carabiniere, dopo aver verificato che la borsa era dell’anziana signora, ha rincorso e fermato l’uomo che stava raggiungendo un’uscita secondaria del pronto soccorso. I militari della sezione radiomobile di Potenza e una volante della Polizia in seguito a una segnalazione al 112, hanno quindi raggiunto il collega e arrestato per furto aggravato il 61enne, che aveva con sé anche due coltelli.