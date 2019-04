Barile, picchia con la scopa la convivente: arrestato 43enne

POTENZA - Un uomo di 43 anni, di nazionalità romena, è stato arrestato dai Carabinieri, a Barile (Potenza), con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della convivente, di 36.

La donna è stata colpita con «diversi calci» e «brutalmente» con il manico della scopa. L’aggressione è avvenuta in casa, dove i Carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione al 112. La donna è stata colpita davanti alle figlie, fino al punto da fuggire con loro per rifugiarsi in casa della madre. I militari, stabilito che quanto era avvenuto «era l’ultimo di una serie di episodi che andavano avanti da oltre due anni», hanno arrestato l’uomo.