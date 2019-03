Basilicata, lo sconfitto Trerotola resterà in consiglio regionale

Carlo Trerotola, candidato governatore lucano del centrosinistra, ha scelto «di restare in consiglio regionale, da consigliere di opposizione. Opposizione che sarà costruttiva e a supporto dei cittadini che ho sempre rappresentato». Lo ha annunciato in un post su Facebook.

Alle elezioni regionali lucane del 24 marzo scorso, Trerotola ha ottenuto il 33,11%, chiudendo al secondo posto alle spalle del neo governatore lucano, Vito Bardi (Centrodestra; 42,2%). In base alla legge elettorale lucana, proprio grazie al secondo posto tra i candidati alla carica di Presidente della Giunta, Trerotola sarà uno dei 20 consiglieri regionali.

Riferendosi alla campagna elettorale, il farmacista potentino ha evidenziato che «è stata un’esperienza emozionante, un’esperienza che mi ha permesso non solo di approfondire la bellezza e le potenzialità del territorio, ma di conoscere persone e storie straordinarie. Storie di tenacia, di successo e di caparbietà. Per queste storie, questi sguardi e questa terra, scelgo di restare in consiglio regionale, da consigliere di opposizione. Ho deciso di svolgere questo nuovo ruolo grazie a voi, che - ha concluso Trerotola - mi avete supportato e sostenuto, insieme per #ilbuonodellabasilicata».