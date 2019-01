UniBas, attuato piano straordinario: assunti 12 ricercatori lucani

POTENZA - L’Università degli Studi della Basilicata, in attuazione di un «piano straordinario», ha assunto 12 ricercatori: lo ha annunciato lo stesso Ateneo, con una nota.

Dei 12 assunti, «sei hanno preso servizio tra il 31 dicembre scorso e oggi, mentre altri sei saranno assunti nei primi mesi di quest’anno, all’esito delle relative procedure di reclutamento». Gli assunti «andranno a potenziare settori scientifico-disciplinari strategici per le attività ricerca dell’Ateneo, quali Politica Economica, Economia e Gestione delle Imprese, Tecnica delle Costruzioni, Scienze e Tecnologie Alimentari, Genetica Agraria, Chimica Generale ed Inorganica, Fisica Tecnica Ambientale, Geografia, Letteratura Francese, Musicologia e Storia della Musica, Discipline Demoetnoantropologiche».

Il rettore dell’Università lucana, Aurelia Sole, ha espresso "grande soddisfazione per questo importante traguardo raggiunto e per la continua crescita dell’Ateneo della Basilicata in termini di qualità della ricerca e della didattica. Il futuro, della regione e del Paese, passa anche e soprattutto attraverso il livello di istruzione universitaria dei suoi giovani che, conseguentemente, genera concrete opportunità lavorative e, complessivamente, rimette in moto - ha concluso - un meccanismo virtuoso di crescita economica e sviluppo sociale».