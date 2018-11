Potenza, nascondeva la cocaina sul camion della frutta: un arresto

POTENZA - Un commerciante ambulante di 35 anni, di Palazzo San Gervasio (Potenza), è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sul camion carico di frutta e verdura che l’uomo stava guidando sono stati trovati 12 grammi di cocaina. Il controllo è avvenuto presso Tolve, dove l’uomo si dirigeva per partecipare al mercato settimanale. La droga, divisa in dosi, era nascosta dietro lo schienale di uno dei sedili ed è stata trovata con l'ausilio di un’unità cinofila. Nell’abitazione dell’uomo i militari hanno trovato una dose di marijuana, due bilancini di precisione e materiale per confezionare le dosi.