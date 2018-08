Potenza, la Coldiretti lancia l'allarme: troppa pioggia danneggia i pomodori

POTENZA - Piogge violente e intense negli ultimi giorni su gran parte della Basilicata. È il solito refrain del meteo che quest’anno ha rovinato quasi l’intero mese di agosto.

Problemi per l’agricoltura in particolare nell’area nord dove soltanto lo scorso 23 agosto sono caduti oltre 20 millimetri di pioggia in un’ora. Colture danneggiate a Palazzo San Gervasio, Banzi, Maschito, Montemilone e Venosa dove a subire pesantemente il contraccolpo del maltempo è stato il pomodoro da industria: da una prima e sommaria verifica dei tecnici della Coldiretti, risulta danneggiato il 30% delle produzioni. Lo sottolinea il presidente provinciale di Potenza della Coldiretti, Antonio Pessolani, in una lettera inviata ai sindaci dei centri interessati e al presidente della Provincia, Nicola Valluzzi. «Inoltre segnaliamo che la strada provinciale n. 79, già aperta al traffico solo per i frontalisti, - continua Pessolani - è diventata impraticabile, per la presenza di enormi quantità di fango, soprattutto per l’accesso dei camion adibiti al trasporto del pomodoro da industria». In particolar modo a Valluzzi, il presidente provinciale di Potenza della Coldiretti chiede «di avviare un intervento per favorire il ripristino della funzionalità della strada proprio per dare la possibilità ai frontalisti di procedere alla operazioni di carico del pomodoro da industria, la cui raccolta è stata già avviata nei giorni scorsi.

Considerata l’emergenza e l’urgenza le proponiamo, inoltre, anche di valutare la possibilità di attivare procedure di utilizzo dell’opera degli imprenditori agricoli frontalisti per liberare l’arteria con mezzi aziendali, così come prevede il decreto legislativo n. 228/2001, già utilizzato dagli enti locali in caso di presenza di neve».