Luca Parmitano fotografa la Puglia dallo spazio: lo scatto è virale

Luca Parmitano ha scattato una foto dell'Italia meridionale in cui si vede perfettamente anche la Puglia. Il 20 luglio ha iniziato la missione Beyond, la seconda per l'astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) e colonnello dell’Aeronautica Militare a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (Iss). Intanto un cargo russo Progress 73, senza persone a bordo e con un carico di rifornimenti per la Stazione Spaziale Internazionale, è stato lanciato dalla base russa di Baikonur (Kazakhstan) con un razzo Soyuz. A bordo tre tonnellate di cibo, acqua e carburante. Ad attendere il carico, l’equipaggio composto da sei astronauti, fra i quali Parmitano stesso.

Proprio due giorni fa, l'astronauta ha dichiarato di non aver avuto alcun problema con l’adattamento: a sei anni dalla missione Volare e a nove giorni dal suo ritorno sulla Stazione Spaziale nella missione Beyond ha già preso confidenza con la microgravità. «Mi sono sentito subito a casa e il mio corpo è riuscito subito a comprendere come muoversi. E’ difficile, invece, adattarsi al caffè a bordo», ha detto scherzando nel suo primo collegamento dalla Stazione Spaziale, organizzato dall’Esa presso il Museo Nazionale della Scienza «Leonardo da Vinci» di Milano.