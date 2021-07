Arriva «Freesel», la webapp che educa ai corretti stili di vita

Bari - Si chiama «Freesel» la webapp che ci consente di verificare la nostra aderenza alla Dieta Mediterranea. Sviluppata per valutare il grado di conoscenza degli utenti sulla dieta mediterranea e i suoi benefici, Freesel promuove l’adozione di uno stile di vita mediterraneo e raffigura un viaggio tra piccole curiosità e grandi conoscenze offerte al fruitore nella forma di un edugame. Il gioco consente di verificare la propria aderenza alla dieta mediterranea e di conseguire un punteggio determinato dalla somma delle risposte corrette. Attraverso questo sistema di calcolo il fruitore sarà invogliato a provare più e più volte l’app scoprendo ricette, curiosità e sempre nuove informazioni.

Freesel è una webapp sviluppata nell’ambito di «Silver WellBeing», progetto finanziato dal Programma di Cooperazione Interreg V-A Grecia-Italia 2014.2020, ideato e realizzato, con l’obiettivo di promuovere il turismo d’argento (over 55) e i benefici di una vita sana e sostenibile, dal Policlinico di Bari in collaborazione con l’Università barese e tre partner greci: Università di Ioannina, Foundation for Research & Technology (FORTH) e InnoPolis - Centre for Innovation and Culture. La nuova webapp è stata presentata in anteprima dal professor Antonio Moschetta, ordinario del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina dell’Ateneo barese. Freesel prevede la fruizione in italiano e in inglese e presto sarà disponibile anche in greco.