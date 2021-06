«Battiti Live», tutto il cast della seconda puntata

Buona la prima! Dopo il grande debutto di ieri sera, il Radio Norba Cornetto Battiti Live 2021 è già pronto a ripartire con tanti ospiti. Domani, domenica 27 giugno, è in programma la seconda delle cinque puntate, che andrà in onda in diretta alle 21 su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba, in streaming sulla nuovissima App di Radio Norba e su radionorba.it e norbaonline.it. E’ inoltre possibile seguire l’evento anche attraverso i social di Radio Norba, con l’hashtag #battitilive.

Sul main stage del Castello Aragonese di Otranto si alterneranno: J-Ax e Jake La Furia con il ritmo inconfondibile di “Salsa”, ai primi posti tra le hit più ascoltate del momento; il talentuoso Aka7even, reduce dal successo dell’ultima edizione di “Amici", con la sua “Loca”; Fred De Palma, che anche quest’estate ci sta regalando uno dei successi destinati a lasciare il segno, “Ti raggiungerò”; poi ancora i Sottotono, fuori da qualche settimana con il nuovo album già anticipato da uno dei singoli più passati dalle radio, “Mastroianni”; ci sarà anche il grande Gigi D’Alessio, che non smette mai di sorprendere i suoi fan e quest’anno presenta “Assaje”, ultimo singolo interamente in napoletano, un omaggio alla sua terra d’origine; altro grande nome della musica italiana, Ermal Meta, con “Uno”, capace di trasportare il pubblico in mondo parallelo fatto di musica e parole; ci sarà anche Gaia, per il secondo anno sul palco di Otranto, che farà ballare il pubblico dell’arena e quello a casa con la sua “Boca”, impreziosito dalla collaborazione con il rapper giamaicano Sean Paul. Tanti debutti sul palco di Battiti nella seconda puntata dello show: oltre ad Aka7even, saliranno per la prima volta sul palco della radio del sud un altro talento lanciato da Amici, Tancredi, con “Las Vegas”, una delle rivelazioni di quest’anno, La Rappresentante di Lista, con il brano sanremese “Amare”, Gio Evan, con il suo nuovo singolo “Metà mondo”, Boro Boro con Cara (che invece sul palco di Battiti c’è già stata l’anno scorso) con “Que Tal”, e Jasmine, con la sua “Calamite”.

Dopo la splendida esibizione “on the road” della prima puntata dal Castello di Lecce, salirà sul palco di Otranto per la seconda puntata Alessandra Amoroso, che infiammerà il pubblico di Battiti con il suo “Sorriso grande”.

Torneranno anche Dotan, Shade, i Boomdabash e Baby K, Irama, Francesca Michielin, Annalisa e Federico Rossi e poi la coppia del momento, Fedez e Orietta Berti.

Infine gli “on the road”: Malika Ayane da Martina Franca, i Pinguini Tattici Nucleari da Gravina in Puglia e Shiva da Vieste.

Dunque un’altra grande serata di musica, condotta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con Mariasole Pollio inviata tra il pubblico. La regia televisiva è firmata da Luigi Antonini.