Bari, gli studenti dello Scacchi tra i fisici del Cern

Si chiama «Extra», la squadra composta da 13 studenti e studentesse del liceo scientifico Scacchi di Bari che ha vinto l’edizione 2021 di «Beamline for schools» (Bl4s), la competizione internazionale rivolta alle scuole superiori indetta dal Cern di Ginevra (l'organizzazione europea per la ricerca nucleare). L’istituto col più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle ha annunciato anche l’altra squadra vincitrice, il team Teomiztli (Puma cosmico) di Città del Messico che sfiderà proprio la compagine dello Scacchi.

Il team liceale barese si è aggiudicato la vittoria competendo con altre 288 squadre provenienti da 57 Paesi di tutto il mondo e presentando un progetto scientifico per studiare la «radiazione di transizione», sviluppato con la collaborazione dei ricercatori della sezione di Bari dell’istituto nazionale di Fisica Nucleare e del dipartimento interateneo di Fisica dell’Università e del Politecnico di Bari.

Per realizzare il loro esperimento e studiare la radiazione di transizione, ovvero i raggi X prodotti dal passaggio di una particella carica e di alta energia attraverso un materiale con proprietà elettriche non omogenee, gli studenti baresi trascorreranno, a settembre, due settimane al centro di ricerca tedesco «Desy» di Amburgo, dove potranno realizzare l’esperimento che hanno progettato con un fascio di elettroni o positroni e il supporto di un gruppo di scienziati di «Desy» e del Cern. «Lo spirito di squadra è stato uno degli elementi fondamentali per il nostro successo, seguito dal nostro impegno e dal prezioso supporto dei nostri professori. Il grande risultato conseguito ha cementato il gruppo, ha sviluppato il senso del “noi” e ha gettato le fondamenta per il nostro avvenire», commenta la studentessa Clara Picci.

«La partecipazione alla BL4S 2021 è nata nell’ambito delle iniziative che hanno luogo da alcuni anni con la locale sezione dell’istituto nazionale di Fisica Nucleare e col dipartimento interateneo di Fisica dell’Università e del Politecnico di Bari, grazie anche all’impegno decennale della scuola negli approfondimenti scientifici offerti ai ragazzi», racconta la professoressa Maria Filomena Muscarella. «Un team di tredici studenti appassionati e motivati ha accettato la sfida e con volontà ed impegno ha portato avanti il progetto nonostante le molteplici difficoltà di un anno scolastico senza precedenti. Il risultato raggiunto non può che essere fonte di gratificazione per noi tutti e un’importante eredità da lasciare all’Istituto», aggiunge la professoressa Stefania Turbacci. «Un grandissimo grazie va alla nostra scuola per il supporto incondizionato ed ai nostri tutor Dottor Mario Nicola Mazziotta e Prof. Marcello Abbrescia e a tutti i ricercatori che da anni ci seguono e contribuiscono alla crescita dei nostri studenti», conclude.