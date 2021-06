A Triggiano arriva la panchina viola della gentilezza

Il Comune di Triggiano (Ba) su iniziativa del Sindaco Donatelli e dopo la proposta dell’Assessora alle Politiche Sociali e alla Gentilezza Annamaria Campobasso, ha aderito alla Settimana Nazionale delle Panchine Viola. Gli stessi amministratori riconoscono la motivazione della partecipazione: ”per incoraggiare la pratica della gentilezza per la rilevanza sociale sui singoli cittadini”. La panchina viola che sarà collocata all’interno di una rotatoria all’ingresso del paese, sarà inaugurata il 22 giugno.

La prima panchina della gentilezza di colore viola è stata inaugurata il 7 Dicembre 2019 a Quincinetto (To), ideata dall’Assessore alla Gentilezza Erina Patti, la sua funzionalità è stata proposta dai bambini della scuola primaria locale durante un laboratorio dedicato: sulla panchina viola si può fare la pace, ci si può dare un appuntamento, si può giocare insieme. Venne scelto il viola in quanto deriva dall’unione del rosso che rappresenta la concretezza e del blu che simboleggia la profondità, pertanto ben identificativo della gentilezza. Da allora già alcuni Comuni Italiani l’hanno riproposta. Per la realizzazione della panchina viola è preferibile che venga rigenerata una panchina già esistente con il coinvolgimento di bambini e ragazzi e che riporti una frase significativa sulla gentilezza.