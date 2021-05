Il Libro Possibile: la sfida di un doppio festival a Polignano e Vieste

Può un festival contribuire alla lotta alla legalità? È la sfida che si pone anche quest'anno «Il Libro Possibile», che torna e celebra i suoi primi vent'anni con una grande novità: raddoppia le sue serate, che saranno quattro a Polignano a Mare (7, 8, 9 e 10 luglio) e quattro a Vieste, (22, 23 e il 29, 30 luglio).

Tanti autori nelle piazze, nomi notissimi, tra cui alcuni «big» internazionali di cui si vocifera ma sono ancora top secret e alcuni già resi noti, come Carlo Cottarelli, Erri de Luca, Diego De Silva; oltre ai pugliesi ormai celebri Gianrico Carofiglio, Mario Desiati, Gabriella Genisi e Nicola Lagioia. E non solo: ci sarà il pugile-pittore Omar Hassan e ci saranno Annarita Briganti, Aldo Cazzullo, Marina Di Guardo, Rula Jebreal, Guido Romeo, Manuela Grigliè. Oltre a Mario Tozzi con Enzo Favata, Marco Travaglio, Ferruccio de Bortoli, Mario Calabresi, Antonio Calabrò, Myrta Merlino, Alessandro Sallusti e tanti altri.

A Vieste, il focus sarà sulla legalità e la direttrice artistica del Libro Possibile Rosella Santoro sta ultimando il programma, stringendo gli accordi e organizzando le non-stop che legheranno due eccellenze dell'Adriatico. Per ora, si riesce a sapere soltanto che ci saranno il magistrato Roberto Scarpinato, il giornalista Lirio Abbate e Marco D'Amore, il noto Ciro della serie Gomorra, poi divenuto a sua volta regista.

«Ma il cielo è sempre più blu...», tema dato a questa edizione del Festival, è – sottolinea Santoro – anche «un tema di speranza, perché il blu sarà libero dalle ombre create dai luoghi comuni e dai pregiudizi sul nostro territorio». Cosa che sta a cuore al sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti, il quale tiene a precisare come «la nostra città sia stata sempre sottoutilizzata» e che il ritorno sul territorio «è importante non solo per il turismo, dato che i nostri dati sono già importanti e più che soddisfacenti, ma anche e soprattutto per quanto riguarda proprio il ritorno culturale».

Stimolare, educare, promuovere cultura e legalità, insieme alle ricadute turistiche.

È questo il senso del Festival anche a Vieste. Lo spiega l'assessore Graziamaria Starace, che al Comune di Vieste si occupa sì di cultura, ma anche di politiche sociali, diversabilità, terza età, usi civici e pari opportunità: non solo deleghe ma veri e propri campi di azione, idee che il Comune affacciato sull'isola di Sant'Eufemia e il suo meraviglioso faro, intende portare avanti per risanare la città. «Siamo stati eletti nel 2016 e abbiamo voluto dare un senso di discontinuità – dice Starace – la politica non può disinteressarsi del territorio e anche se siamo la prima meta turistica e facciamo grandi numeri, abbiamo pensato di abbinare la delega alla cultura con quella all'istruzione e ai temi sociali. Ci stiamo lavorando da tempo, cercando di promuovere eventi culturali interamente a spese del Comune».



«Galeotto» per l'incontro con il Libro Possibile fu Max Gazzè, o meglio il fascino di quel concerto e di quell’arrivo in Puglia che ha avvicinato Rosella Santoro agli amministratori di Vieste. Da lì – sottolinea l'assessore – è nata la collaborazione con Rosella Santoro, «che da tempo corteggiavamo con l'intento di far parte del suo progetto, diventato ormai un brand». E così: gli incontri con la presidente Laura Boldrini e con Galimberti; i primi accordi, la programmazione e, infine, il via a questo doppio Festival d'Adriatico che porterà nomi e volti, libri ed esperienze anche a Vieste. Qui, a differenza da Polignano, ci sarà una sola piazza in cui gli autori interverranno a staffetta, interagendo tra loro e intervistandosi a vicenda. Tra una settimana, avremo tutti i nomi delle due sezioni del Festival. A Polignano, si comincerà già dalle 19 per proseguire fino a notte fonda. Tra libri, parole e quel blu del cielo e del mare.