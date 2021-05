Tuglie, in treno sulle tracce della civiltà contadina

Tuglie - In treno alla riscoperta della civiltà contadina. Sarà un viaggio fra luoghi, tradizioni, culture e storie di una volta quello che propone «Rotaie di Puglia» nell'ambito del progetto «Trappitu express».

Sabato prossimo, alle 14.30, ci sarà il primo di una serie di viaggi che verranno proposti ai turisti per l’estate 2021. L'obiettivo è far scoprire quelli che sono i luoghi testimoni dell’antica civiltà contadina del Salento, la storia dei maestosi ulivi,

come veniva prodotto l’olio e come si svolgeva la vita quotidiana degli stessi contadini.

L'appuntamento è per sabato alle 14.30 sul 5° binario della Stazione di Lecce. Alle15 si partirà alla volta di Tuglie. Il treno si fermerà nelle stazioni di Novoli, Carmiano, Monteroni,

Copertino, Nardò Città, Nardò Centrale, Galatone e Seclì; sarà possibile salire a bordo in

ognuna di queste stazioni.

La meta finale è Tuglie, in una fermata ferroviaria tutta rurale collocata nei bellissimi giardini del Palazzo Ducale, dove sorge il Museo della Civiltà Contadina, unica infrastruttura italiana ad esclusivo servizio di un polo museale.

Si visiterà il Museo della Civiltà Contadina, il sito rupestre delle Grotte Passaturi, il Frantoio Ipogeo di Via Trieste che ospita il nascendo Museo dell’Ulivo, l’altro Frantoio Ipogeo ex Marulli con annesso Museo della Radio. Tappa anche nel centro storico con le sue caratteristiche corti, le edicole votive e i suoi vicoli.