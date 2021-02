«Pensa! Alla salute», gli incontri online degli psicologi pugliesi per promuovere il benessere mentale

Al via da domani, venerdì 26 febbraio, la tre giorni di appuntamenti nell’ambito dell’iniziativa “Pensa! Alla salute”, e organizzata dall’associazione ReStart, unione di psicologi pugliesi che si pone l’obiettivo di diffondere la cultura della promozione della salute e lo studio delle buone prassi in termini di benessere psicologico e sociale, al fine di elevare la qualità di vita.

Un ciclo di incontri online che avranno come temi il supporto attivo alle famiglie con bambini e adolescenti, la promozione della salute psicologica in smart working e le modalità per affrontare lo stress da Covid in età adulta. Le preoccupazioni e l’incertezza aumentano con l’aggiornamento quotidiano dei dati su contagio del virus e sul suo approssimarsi ai luoghi in cui viviamo. In questo momento storico, quindi, risulta molto importante, affrontare il tema dello stress legato al covid e come esso incide sulle varie categorie di cittadini.

Il primo incontro, dal titolo “Sopravvivere in età adulta”, affronterà il tema degli over 65 intesi come risorse, a cura della dott.ssa Doriana Santoro, e si svolgerà venerdì 26 febbraio alle ore 18.00. Sabato 27 febbraio alle ore 16.00 il presidente dell’associazione ReStart Donatella Loiacono, assieme ai dott.ri Gianni Cicinelli, Antonella Roppo e Chiara Demichele parleranno di salute psicologica dei bambini e dei ragazzi nel corso dell’incontro dal titolo “Sopravvivere in famiglia”. A chiudere la tre giorni i dott.ri Nicola Armenise e Carlo Romano che, domenica 28 febbraio alle ore 16.00, terranno un incontro dal titolo “Sopravvivere allo smartworking”, per evitare il burn-out e coltivare un sano stile di vita.

Tutti i tre eventi si svolgeranno online, in modalità videoconferenza, trasmessi sulla pagina Facebook dell’associazione Restart @ReStartBari.

