«Anatomia dei sentimenti», nel giorno di S.Valentino fuori la terza edizione dell'atlante

Esce domani, 14 febbraio 2021, nel giorno di San Valentino, la terza edizione rivista e aggiornata di Anatomia dei sentimenti. Guida illustrata alle relazioni amorose. Dopo sette anni dalla prima pubblicazione in forma di blog, due edizioni (una a tiratura limitatissima e la seconda che ha venduto cinquecento copie grazie ad un circuito di librerie indipendenti), l’atlante torna in una forma rinnovata. Le autrici, Giulia Maria Falzea e Claudia Gori, hanno scelto questo giorno per cercare di mettere a nudo quanto ancora, dopo un anno difficile, è necessario guardare tra le pieghe della propria sostanza amorosa e ricacciare corpo e anima in forma di pagine.

Ventitré racconti legati a doppio filo ad una lettera dell’alfabeto e ad un dettaglio anatomico, una collezioni di immagini che si fanno dettagliate e minuziose, o ariose e universali. Anatomia dei sentimenti. Guida illustrata alle relazioni amorose, è infatti del tutto simile ad un atlante anatomico. Si deve all’atlante anatomico Angelo Farina, edizione del 1967, la nuova veste grafica della copertina: nera e argento, con un taglio profondo in orizzontale rosso sangue. È la linea dell’equatore che divide e separa il dentro e il fuori, che tiene stretti organi, ossa, nomi e storie.

La nuova edizione è, ancora una volta e per scelta, una pubblicazione indipendente, curata nei dettagli con l’amore e la dedizione che questa scelta prevede. Ed è un'edizione limitata numerata (300 copie). I racconti comporranno un audiolibro di diverse voci che sarà disponibile sul sito.

Giulia Maria Falzea nasce il 9 maggio 1985 in un paese del sud della Puglia. Inizia a camminare presto e a parlare tardi. Per alleviare il dolore della dentizione mastica angoli di libri. Ha una Laurea in Estetica dell’Arte e una specialistica in Giornalismo di Inchiesta. Vive un anno Londra dove, oltre a piegare jeans in un negozio Levi’s, fa un’esperienza lavorativa al Sunday Times Magazine. A Roma fa uno stage all’ANSA, sezione cultura e spettacolo. Poi lavora a Bari per un anno nella sede regionale de La Repubblica. Lavora per un anno nell’ufficio comunicazione di Save The Children Italia. Vicina ai trent’anni, dopo una decina di traslochi, di lavori di breve durata, di amori strappa carne decide di tornare al sud. Inizia a frequentare il Teatro Koreja di Lecce e da tre anni è assistente del Direttore Artistico. È aiuto regia in diversi spettacoli della compagnia. Scrive L’Abito della Festa, monologo ispirato alle feste di paese. È autrice, con Claudia Gori, di Anatomia dei Sentimenti. Guida illustrata alle relazioni amorose.

Claudia Gori si laurea in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma. Parallelamente inizia a studiare fotografia presso il Centro Sperimentale di Fotografia Adams di Roma. Nel 2014 si diploma in Advanced Visual Storytelling presso la Danish School of Media and Journalism in Danimarca. Attualmente lavora come fotografa free lance e porta avanti progetti fotografici di ricerca sociale e psicologica in Italia e all’estero. Le sue immagini sono state pubblicate su testate giornalistiche nazionali e internazionali. Nel 2017 è tra i finalisti del Premio Pesaresi e nel 2018 è tra i finalisti del Sony World Photography Award. Nel 2018 il lavoro “Le Sentinelle” è esposto al Cortona on The Move ed è vincitore del Premio Voglino. Claudia fa parte di Sedici, un gruppo di fotografi free-lance che crea e promuove attività legate alla fotografia contemporanea a Prato e in Toscana. È autrice di Anatomia dei Sentimenti.

Il libro è acquistabile sul sito del collettivo, su Amazon e alla libreria Gogol di Milano.